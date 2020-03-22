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أخبار محلية > “الصحة” توضح كيف أصيب الـ 72 شخصاً بـ “كورونا” في مكة
22/03/2020   5:45 م

“الصحة” توضح كيف أصيب الـ 72 شخصاً بـ “كورونا” في مكة

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن من بين 119 حالة مصابة بفايروس كوفيد 19 والتي أُعلن عنها اليوم، هناك 40 شخصا أصيبوا نتيجة المخالطة في عدد من المناطق، إضافة إلى 72 آخرين أصيبوا في مكة المكرمة.

وأوضح أن الأشخاص الـ 72 ارتبطت إصابتهم بحالة كانت قادمة من تركيا، وأعلنت عنها الوزارة قبل أسبوع، وقد تمت ملاحظة ومتابعة المخالطين لتلك الحالة، وعُرف المصابون منهم. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الحالات التي نتجت عن الاختلاط المجتمعي تدعو للقلق، موجها رسالة لكافة أفراد المجتمع بأن ينتبهوا لأنفسهم، ويبقوا في المنزل قدر الإمكان.

“الصحة” توضح كيف أصيب الـ 72 شخصاً بـ “كورونا” في مكة

أخبار محلية
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