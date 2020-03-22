متحدث “الصحة”: إذا كان هناك تقليص لساعات عمل المتاجر ستعلنه الجهات المعنية بشكل رسمي

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إنه في حال كان هناك أي إجراءات تتعلق بإغلاق المتاجر والمحال في وقت معين أو تقليص ساعات العمل بها، فإن الجهات المعنية ستعلن عن ذلك بشكل رسمي.
جاء ذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين حول ما تردد عن إغلاق المحال التجارية إجبارياً في الثامنة مساءً، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
#عاجل_السعودية | المتحدث الرسمي باسم #وزارة_الصحة د. محمد العبدالعالي: إذا كان هناك تقليص لساعات عمل المتاجر “الجهات المعنية ستعلن عنه بشكل رسمي”. #كلنا_مسؤول. pic.twitter.com/IZZegeqzdW
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 22, 2020
وفق “أخبار 24”.