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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: إذا كان هناك تقليص لساعات عمل المتاجر ستعلنه الجهات المعنية بشكل رسمي
22/03/2020   5:44 م

متحدث “الصحة”: إذا كان هناك تقليص لساعات عمل المتاجر ستعلنه الجهات المعنية بشكل رسمي

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إنه في حال كان هناك أي إجراءات تتعلق بإغلاق المتاجر والمحال في وقت معين أو تقليص ساعات العمل بها، فإن الجهات المعنية ستعلن عن ذلك بشكل رسمي.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين حول ما تردد عن إغلاق المحال التجارية إجبارياً في الثامنة مساءً، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفق “أخبار 24”.

متحدث “الصحة”: إذا كان هناك تقليص لساعات عمل المتاجر ستعلنه الجهات المعنية بشكل رسمي

أخبار محلية
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