"الغذاء والدواء" تنشر قائمة تفاعلية لمعرفة أماكن توفر المعقمات والكمامات

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قائمة تفاعلية تتيح معرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في فروع الصيدليات المرجعية الموزعة في مختلف محافظات ومدن المملكة.
وأوضحت الهيئة أنه يجرى تحديث القائمة على مدار الساعة مع الصيدليات المرجعية لتحديد الكميات المتوفرة لديها من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من فايروس كورونا كوفيد 19، ويوضح اسم وعنوان كل صيدلية ورقم التواصل معها، عبر الرابط التالي.
يُذكر أن “الهيئة” اعتمدت مؤخراً “صيدليات مرجعية” في مناطق المملكة، توفّر غالبية الأدوية المطلوبة التي قد لا تتوفر في صيدليات أخرى، وتنشر قوائم تحدث دورياً لهذه الصيدليات ومواقعها والأدوية المتوفرة فيها، كما تتيح الانضمام إلى القائمة للصيدليات الراغبة، بعد الالتزام بتوفير الأدوية المطلوبة كافة وتسجيل المنشأة في نظام التتبع الدوائي “رصد”.
وفق “أخبار 24”.