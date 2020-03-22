حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأحد)، من جلّ معقم لليدين يحمل اسم (PRODENTY Hand Sanitizing)، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من “الميثانول”، الأمر الذي قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.
وأوضحت الهيئة أن المعقم من إنتاج مصنع قوة التنظيف للكيماويات، وأنه ليس مسجلاً لديها، مبينةً أن كمية المادة الكحولية المعقمة الموجودة به أقل من الموصى بها، مؤكدة أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.
ودعت المستهلكين لعدم استخدام المنتج، وإعادته إلى منافذ البيع واسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال بمركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وفق “أخبار 24”.