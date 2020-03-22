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أخبار محلية > “آل الشيخ”: حريصون على استمرار العملية التعليمية.. و”السواحه”: البنية التحتية الرقمية في المملكة “متينة”
22/03/2020   5:41 م

“آل الشيخ”: حريصون على استمرار العملية التعليمية.. و”السواحه”: البنية التحتية الرقمية في المملكة “متينة”

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أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ حرص الوزارة على استمرار العملية التعليمية رغم توقف الدوام المدرسي، في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة والإعلام، لمتابعة الحالة الخاصة بتداعيات تأثير فيروس كورونا.

بدوره، أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحه، إلى أن البنية التحتية الرقمية في السعودية “متينة”.

وأضاف وزير التجارة والمكلف بشؤون وزارة الإعلام ماجد القصبي أن المملكة قوية بأبنائها وبناتها وستتجاوز أزمة انتشار فيروس “كورونا”. وفق “أخبار 24”.

“آل الشيخ”: حريصون على استمرار العملية التعليمية.. و”السواحه”: البنية التحتية الرقمية في المملكة “متينة”

أخبار محلية
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