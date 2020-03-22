تسببت الحالة الغبارية التي ضربت حائل أمس (السبت)، في وقوع حادِث بين عدد من المركبات على أحد الطرق السريعة في المملكة.
وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث الجماعي آثار الاصطدام على السيارات، والتي تنوعت بين سيارات خاصة وأخرى “نقل ثقيل”، فيما شُوهد انقلاب سيارات أخرى.
وذكرت مصادر أن الحادث وقع على طريق المدينة المنورة – حائل، فيما لم يتسنَّ التأكد من وقوع إصابات نتيجة الحادث، الذي باشرته فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر.
يشار إلى أن منطقة حائل شهدت أمس نشاطًا ملحوظًا في الرياح السطحية، أدى إلى موجة من الغبار، تسببت في شبه انعدام في الرؤية الأفقية، الأمر الذي أثر على الحركة المرورية في المنطقة.
وفق “أخبار 24”.