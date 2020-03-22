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أخبار المناطق > وقف طباعة وتداول الصحف.. “عُمان” تتخذ عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار “كورونا”
22/03/2020   5:40 م

وقف طباعة وتداول الصحف.. “عُمان” تتخذ عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار “كورونا”

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اتخذت السلطات العمانية، ‏اليوم (الأحد)، عدة إجراءات لمواجهة انتشار فيروس ‏”كورونا” المستجد، من أبرزها وقف طباعة الصحف والمجلات ‏والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للتعامل مع فيروس “كورونا” منع بيع وتداول ‏الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة‎، وتقليص عدد الموظفين في مقرات ‏العمل في الجهات الحكومية إلى 30 % من إجمالي عدد الموظفين ‏لإنجاز الأعمال الضرورية، بالإضافة لمنع‎ ‎التجمّعات بكل أنواعها ‏في الأماكن العامة‎.‎

‏ وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، ‏تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) ‏ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 55 حالة، مع ‏ارتفاع الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 17 حالة‎. وفق “أخبار 24”.‎

وقف طباعة وتداول الصحف.. “عُمان” تتخذ عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار “كورونا”

أخبار المناطق
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