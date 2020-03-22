وقف طباعة وتداول الصحف.. “عُمان” تتخذ عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار “كورونا”

اتخذت السلطات العمانية، اليوم (الأحد)، عدة إجراءات لمواجهة انتشار فيروس ”كورونا” المستجد، من أبرزها وقف طباعة الصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للتعامل مع فيروس “كورونا” منع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة، وتقليص عدد الموظفين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى 30 % من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، بالإضافة لمنع التجمّعات بكل أنواعها في الأماكن العامة.
وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 55 حالة، مع ارتفاع الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 17 حالة. وفق “أخبار 24”.