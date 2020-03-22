“مسام” ينتزع أكثر من ألفي لغم خلال الأسبوع الماضي باليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ونزع الألغام في اليمن “مسام”، من انتزاع أكثر من ألفي لغم خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح المشروع أنه انتزع 2,257 لغماً، 4 ألغام منها مضادة للأفراد، و321 لغمًا مضادة للدبابات و1930 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.
وأبان أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 154,2 ألف لغم زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة. وفق “أخبار 24”.
ويسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.