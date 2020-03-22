بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 4 مطاعم لسوء نظافة العاملين ومخالفة الأنظمة

ضبطت بلدية محافظة الخرج متمثلة بإدارة الرقابة الصحية بصحة البيئة خلال جولاتها المكثفة على المطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات لمكافحة فايروس الكورونا ، سوء نظافة بالعاملين بالمطاعم والتجهيز للطعام ، في أماكن غير مهيئة وسوء نظافة للأدوات ، إضافة إلى وجود خضروات تالفه وغيرصالحة للإستخدام الآدمي .
وتم إغلاق أربع مطاعم لمخالفتهم الأنظمة البلدية وصحة البيئة .
وتم تطبيق الغرامة بحدها الأعلى ، وتواصل الادارات المختصة بالبلدية جولاتها المكثفة لمتابعة المطاعم والبوفيهات في تطبيق الاحترازات والإشتراطات البلديه .