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أخبار الخرج > بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 4 مطاعم لسوء نظافة العاملين ومخالفة الأنظمة
22/03/2020   1:58 م

بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 4 مطاعم لسوء نظافة العاملين ومخالفة الأنظمة

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ضبطت بلدية محافظة الخرج متمثلة بإدارة الرقابة الصحية بصحة البيئة خلال جولاتها المكثفة على المطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات لمكافحة فايروس الكورونا ، سوء نظافة بالعاملين بالمطاعم والتجهيز للطعام ، في أماكن غير مهيئة وسوء نظافة للأدوات ، إضافة إلى وجود خضروات تالفه وغيرصالحة للإستخدام الآدمي .
وتم إغلاق أربع مطاعم لمخالفتهم الأنظمة البلدية وصحة البيئة .
وتم تطبيق الغرامة بحدها الأعلى ، وتواصل الادارات المختصة بالبلدية جولاتها المكثفة لمتابعة المطاعم والبوفيهات في تطبيق الاحترازات والإشتراطات البلديه .

بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 4 مطاعم لسوء نظافة العاملين ومخالفة الأنظمة

أخبار الخرج
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