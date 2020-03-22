“العيادات الافتراضية”.. خدمة جديدة بمستشفى قوى الأمن

أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض إطلاق خدمة “العيادات الافتراضية”، والتي ستتيح للمرضى التواصل المباشر مع الأطباء عبر الاتصال الهاتفي.
وأوضح المستشفى أن هذه الخدمة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية الحالية التي تقوم بها قطاعات المملكة كافة للتصدي لفيروس “كورونا”، مبيناً أنه تم إلغاء كافة المواعيد الاعتيادية.
وأبان أن الخدمة تمكن المريض من التواصل مع الطبيب المختص في الموعد المحدد لكل مريض، لافتاً إلى أن أكثر من 200 عيادة ستعمل يومياً لخدمة ما يزيد عن 3000 مريض. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه تم إرسال رسائل نصية للمرضى تفيدهم بتواصل الطبيب المعالج معهم في نفس التوقيت المحدد لموعدهم الاعتيادي، حيث يجري حالياً وباستمرار التواصل بين الأطباء والمرضى لمتابعة حالاتهم الصحية، مبيناً أن الحضور والتواجد في المواعيد الاعتيادية خلال الفترة الحالية يقتصر فقط على المرضى الذين يستدعي وضعهم الصحي الحضور، وذلك بالتنسيق مع الطبيب المختص.