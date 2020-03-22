نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 27 ألف جولة على منافذ البيع في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة (1 – 20) مارس الجاري.
وتأتي الجولات للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية واستقرار أسعارها، وكذلك التحقق من وفرة الكمامات والمعقمات وعدم المغالاة في أسعارها.
كما قامت الفرق الرقابية بالوزارة بأكثر من ١٢٥٠زيارة لمسح ورصد الأسعار، تم خلالها تسجيل ٤٠ألف قراءة لأسعار المواد التموينية والسلع الضرورية.
واستهدفت جولات الوزارة بشكل خاص تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، ومنافذ البيع، ومحال بيع اللحوم والخضراوات، والمخابز، ومحطات الوقود، ومحلات المنتجات والمستلزمات الطبية.
وأظهرت نتائج الجولات توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية، وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق ويضمن استقرار الأسعار.
وباشرت التجارة أكثر من 29 ألف بلاغ وشكوى خلال الفترة نفسها، شملت المغالاة في الأسعار، ونقص السلع، والامتناع عن البيع، ومخالفات أنظمة البيع، حيث تم التعامل معها فور ورودها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.
وفق “أخبار 24”.