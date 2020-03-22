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أخبار محلية > ‏”العقاري” يودع مبكراً 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكنى”
22/03/2020   1:24 م

‏”العقاري” يودع مبكراً 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكنى”

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أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع أكثر من 1.4 مليار ريال في حسابات ‏مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ‏وذلك عن شهر مارس الحالي‎.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ‏ماضي، أنه مراعاة لمصالح المواطنين المستفيدين من القرض ‏العقاري المدعوم، بدأ الصندوق في الإيداع مبكراً عن موعده، ‏وذلك التزاماً من الصندوق تجاه المواطنين نظراً للظروف الاستثنائية ‏والإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة‎.

وأبان أن 400 مليون ريال من إجمالي الدعم لشهر ‏مارس الحالي خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري ‏المدعوم، فيما جاءت 927 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم ‏العسكريين ممن هم في الخدمة، و122 مليون ريال لمبادرة دعم ‏المدنيين.‏ وفق “أخبار 24”.

‏ وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي أودعت في الربع الأول من العام ‏الحالي لمستفيدي القرض المدعوم ومبادراته بلغت نحو 4.8 ‏مليار ريال.‏

‏”العقاري” يودع مبكراً 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكنى”

أخبار محلية
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