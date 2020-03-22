‏”العقاري” يودع مبكراً 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكنى”

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع أكثر من 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وذلك عن شهر مارس الحالي.
وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أنه مراعاة لمصالح المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعوم، بدأ الصندوق في الإيداع مبكراً عن موعده، وذلك التزاماً من الصندوق تجاه المواطنين نظراً للظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة.
وأبان أن 400 مليون ريال من إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 927 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، و122 مليون ريال لمبادرة دعم المدنيين. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي أودعت في الربع الأول من العام الحالي لمستفيدي القرض المدعوم ومبادراته بلغت نحو 4.8 مليار ريال.