القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، باطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقية تهنئة بهذه المناسبة، للدكتور عارف علوي عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، مزيداً من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.