شاهد.. “التجارة” تنشر فيديو لمستودع ضخم يحوي كميات كبيرة من المواد الغذائية

طمأنت وزارة التجارة المستهلكين، مجددًا، على توفر المنتجات الغذائية والتموينية، بكميات كبيرة في كافة مناطق المملكة، وذلك في ظل مخاوف من انخفاض المعروض بسبب أزمة فيروس “كورونا”.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو من داخل أحد المستودعات الغذائية الوطنية الكبرى ومنافذ بيعها، حيث يوضح المقطع توفر مختلف السلع بكميات وفيرة، من أرز، ودقيق، وزيوت، وسكر، وغيرها، كما ظهرت أرفف منافذ البيع ممتلئة بالسلع المعروضة أمام المستهلكين.
وكانت فرق رقابية تضم عدة جهات قد نفذت جولات تفتيشية على الصيدليات ومحال بيع المستلزمات الطبية، للتحقق من توفر أدوات الوقاية من فيروس “كورونا”. وفق “أخبار 24”.
وأشارت وزارة التجارة إلى تنفيذ أكثر من 27 ألف جولة على كافة منافذ البيع في جميع مناطق المملكة خلال الفترة (1-20) مارس الجاري، للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والضرورية واستقرار أسعارها، والتحقق من وفرة الكمامات والمعقمات وعدم المغالاة في أسعارها.
مباشر 🎥
زيارة لأحد المستودعات الغذائية الوطنية الكبرى ومنافذ بيعها#المنتجات_متوفرة ولله الحمد 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/klpfLZtwu6
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 21, 2020