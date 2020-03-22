اكتمال شفاء ثلاثي الأهلي

أبانت لـ”الرياضية” مصادر خاصة أن محمد خبراني ويوسف الحربي وعبدالفتاح عسيري ثلاثي فريق الأهلي الأول لكرة القدم أصبحوا جاهزين من الناحية البدنية للعودة للمشاركة مع زملائهم اللاعبين، وذلك فور إعلان استئناف النشاط الرياضي والموقوف من قبل وزارة الرياضة، بشكل احترازي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المصدر أن محمد خبراني يدخل في الفترة الحالية ببرنامج تأهيلي خاص من أجل ضمان محافظته على لياقته البدنية خلال فترة التوقف.في حين تأكدت جاهزية الثنائي يوسف الحربي وعبدالفتاح عسيري للمشاركة في التدريبات بعد شفاء اكتمال جاهزية الأول الطبية، وانتهاء العارض الصحي الذي لازم الثاني في آخر مباراتين للفريق.