فيتوريا للاعبي النصر: الدوري قد يعود في أي لحظة

شدد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر على لاعبي فريقه الالتزام بالحجر المنزلي وعدم إهمال أداء التدريبات اليومية، خصوصاً اللياقية؛ وذلك تحسباً لعودة المنافسات في أي وقت. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن لاعبي الفريق ملتزمون بشكل كبير بتوجيهات الجهاز الفني بالمحافظة على لياقتهم، كما يتواصل الجهاز الطبي مع اللاعبين المصابين وذلك للاطمئنان على التطورات التي تطرأ عليهم خلال فترة التوقف.
ويعد الثنائي متوسط الدفاع عبد الله مادو والظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد أبرز الأسماء التي يتواصل معها الجهاز الطبي بالنصر. ومن جانب آخر وجه عدد من نجوم النصر رسائل توعوية للجماهير الرياضية، وأبرزهم حارس النصر الأسترالي براد جونز الذي قال: «مرحباً بكم جميعاً، أود أن أذكركم بأن تكونوا بصحة وأمان وأن تعتنوا بأنفسكم وأصدقائكم وعائلاتكم وحاولوا أن تبقوا بعيداً عن الأماكن المزدحمة واستمروا في غسل أيديكم وذلك ليبقى الجميع بصحة جيدة ونقضي على هذا الفيروس». وفق “الشرق الأوسط”.
وفي شأن آخر ورغم التوقف الإجباري للمنافسات الرياضية حتى أجل غير مسمّى, فقد علمت «الشرق الأوسط» أن إدارة النصر بدأت العمل على تجديد عقود كل من المدرب البرتغالي روي فيتوريا والنجم المغربي نور الدين امرابط والمدافع البرازيلي مايكون . ويذكر أن مايكون قادم بالإعارة من غالطة سراي التركي لمدة موسم ونصف تنتهي بنهاية الموسم الحالي، ويرغب النصراويون في تجديد إعارة مايكون لموسم جديد بناء على توصية من المدرب البرتغالي فيتوريا.