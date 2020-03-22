حميدان: السومة المهاجم الأول وليس حمدالله

اعترف البحريني مهدي حميدان، مهاجم القادسية لكرة القدم، بأنه لم يكن يطمح للعب في دوري الدرجة الأولى، إلا أن رؤيته اختلفت بعد الانضمام إلى بني قادس، إثر التنافس في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بين الأندية، وقال لـ”الاقتصادية”، عندما خضت المباريات واشتدت وتيرة التنافس تبين لي بأن دوري الأولى في السعودية أقوى من دوريات الخليج للمحترفين، لما فيه من عمل منظم ومنافسة قوية وفرق متنوعه في طرقها الفنية”.
وعد تجربته الحالية بالرائعة مع بني قادس، مشيرا إلى مرد راحته العمل الاحترافي من قبل إدارة القادسية بقيادة مساعد الزامل، وقال، “هدفنا السعي إلى العودة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إنه المكان الطبيعي لنا”. وعن تراجع نتائج القادسية، أخيرا، قال “الدوري صعب جدا، خاصة مع كثرة السفر، وتنوع الفرق التي نواجهها، لأنهم يلعبون أمامنا بكل ما يملكون من قوة وبتكتل دفاعي عجيب، وفي المباريات الأخيرة كان التحكيم سببا لافتقادنا بعض النقاط”.
وأشار إلى أنه يخطط حاليا للاستمرار مع القادسية، وقال “إذا حدث التغيير لأي سبب فإن وجهتي ستكون جدة لألعب للاتحاد أو الأهلي، وأنا معجب بهما منذ الصغر، لطريقة لعبهما وأيضا بسبب جماهيرية المنطقة الغربية، وفي السعودية أندية كثيرة تعد طموحا لكل لاعب مثل الهلال، النصر، الشباب، والاتفاق”.
وكشف أن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، يعد المهاجم الأول في دوري المحترفين، رغما عن صدارة المغربي عبدالرزاق حمدالله، للهدافين وقال “كثرة الأهداف التي سجلها الأخير فرضتها قوة النصر، والزملاء اللاعبون الذين يخدمونه”، مضيفا أن البيروفي آندريه كاريلو، جناح الهلال، يستحق وصف أفضل الأجانب، وأن الهلال، الأقرب للقب.
وعن الحجر المنزلي، في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد، قال “الجهاز الفني وضع لنا برنامجا لياقيا وغذائيا، أتدرب يوميا لمدة ساعتين بشكل متنوع، إلى جانب الاستفادة من هذه الفترة بتعلم أشياء جديدة ومفيدة”.
ونوه إلى أن كثيرا من الجماهير في البحرين، تحرص على متابعة الدوري السعودي للمحترفين، وقال “إنهم يتابعون جميع التفاصيل، كما أن ناديي النصر والاتحاد، هما الأكثر شعبية، وقوة المسابقة تجبر كل الجنسيات على متابعتهما خاصة في دول الخليج، بحكم زخم الجماهير في المدرجات، والأسماء العالمية على صعيد الأجانب الذين أضفوا كثيرا إلى قيمة الدوري، كما أنهم لن يعيقوا بروز اللاعب السعودي لأن المتميز منهم يظهر ويفرق عن غيره”.