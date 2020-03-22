4 أندية تنافس الاتحاد على سعد بقير

يبدو أن أمنية لاعب أبها، المحترف التونسي سعد بقير، بارتداء قميص فريق الاتحاد ستتحقق قريبا ، فقد تلقت إدارة نادي أبها، عرضا من الاتحاد؛ للتعاقد مع نجم الفريق التونسي سعد بقير، (24 عاما)، بـ15 مليون ريال، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بداية من الموسم المقبل. ولكن إتمام الأمر لن يكون سهلا على الإدارة الاتحادية؛ حيث تسعى عدة أندية، أبرزها الأهلي، والشباب، والاتفاق، والوحدة؛ لكسب خدمات بقير لتدعيم صفوفها، بعد أدائه المميز في موسمه الأول بالملاعب السعودية.
وقد بدأ بقير باستشارة اللاعبين المقربين منه في الدوري السعودي للمحترفين، من أبناء وطنه في العروض المقدمة له، حتى يختار الأنسب من بينها، حيث يرغب في الانتقال للنادي صاحب العرض الأعلى ماديا. وكان اللاعب التونسي قد عبر مؤخرا، عن رغبته في الالتحاق بفريق الاتحاد؛ بسبب إعجابه الشديد بجماهيره الكبيرة، مشيدا بقوة وعراقة وتاريخ الاتحاد وشهرته بتونس.