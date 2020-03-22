السهلاوي: سنتجاوز المرحلة الصعبة

طالب محمد السهلاوي مهاجم التعاون الحالي والنصر والشباب السابق، أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، مشيدا بالقيادة السعودية.
وكتب محمد السهلاوي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” مساء اليوم السبت: “كلنا مسؤولون… ليس من أجل أنفسنا فقط! بل من أجل أسرنا وأصدقائنا ومنسوبي الصحة الذين يضحون بكل شيء من أجل سلامتنا”
وواصل الدولي السعودي: “لأجل أنفسكم وأسرتكم ووطنكم التزموا بالبقاء في منازلكم”.
وبالوقت نفسه، وجه السهلاوي رساله للمجتمع السعودي عبر فيديو بثه الحساب الرسمي لنادي التعاون على “تويتر” قال فيه: “أتمنى لكم جميعا أن تكونوا بخير وبصحة وسلامة، نمر حاليا بمرحلة صعبة، وسنكون قادرين على تجاوزها بإذن الله”. وفق “كووورة”.
وأضاف: “الحمد لله على نعمة هذا الوطن الحريص على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية لسلامة الشعب والمقيمين على أرض وطننا الغالي.. شكرا حكومتنا”.
وأتم السهلاوي: “اليوم كل منا مسؤول عن محاربة هذا الوباء، وعلينا البقاء في منازلنا وغسل اليدين وتطبيق الإجراءات الاحترازية.. حكومتنا ما قصرت والدور علينا.. ربنا يحفظكم جميعا”.