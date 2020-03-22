نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً تظهر مدى التزام سكان محافظة جدة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة بعدم الخروج من المنزل؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الصور عددا من الأماكن العامة والمتنزهات والطرق خالية من السكان، تفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أهاب بالمواطنين والمقيمين عدم الخروج من المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الفيروس.

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وفق “أخبار 24”.