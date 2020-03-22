هل يحق لأرملة المواطن الأجنبية أن تستفيد من “حساب المواطن”؟

توجهت أرملة مواطن، وهي غير سعودية، بسؤال لبرنامج حساب المواطن، عن أحقيتها في التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، علما أنها ليس لديها أبناء منه، ولديها بنت من زوج سابق.
وأجاب البرنامج عن سؤال المرأة بأنه بإمكان أحد (الأبناء) التسجيل كمستفيد رئيسي، وتتم إضافة بقية الأبناء والأم كتابعين، وإرفاق المستند الخاص بالأم (إثبات احتضان أو صك ولاية أو صك حصر ورثة).
وأضاف أنه في حال لا يوجد لديها أبناء لا يمكن لغير السعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي، حيث من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل. وفق “أخبار 24”.