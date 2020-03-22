بالفيديو.. وزير الإسكان يعود للمدرسة ويوضح للطلاب كيف يُبنى منزل في يومين.. وحلمه أن يصير سائق تاكسي

استضاف برنامج “ضيف الصف” على “mbc”، وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل؛ حيث قضى وقتاً مع الطلاب داخل الصف الدراسي، وأجاب عن أسئلتهم وتحاور معهم حول موضوعات تتعلق بعمله.
ورد الوزير على سؤال حول بناء منزل في يومين فقط بأن المدة العادية لبناء المنزل تستغرق من 3 إلى 6 شهور، إلا أن تقنية البناء الحديثة قلّصت المدة، وإننا كسعوديين نريد أن نكون أسرع من الآخرين، كما حدث في الصين التي بنت مستشفى في 7 أيام، ولذا هنا ممكن نبني في يومين و3 أيام.
وسأله طالب عن حلمه وهو صغير ماذا كان يريد أن يكون، فقال “كل شيء حلمت أني أصير سائق تاكسي، بائعاً، وكل الشخصيات في أفلام الكرتون، أراد أن يكون مثلها، حتى غراندايزر وكابتن ماجد، على اسمه، وكلما كبر تغير حلمه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الطلاب حاليًا محظوظون والتعليم في المملكة متطور، مؤكداً أن أهم شيء أن يكون هناك حلم لا يتوقف، وأن أي مغامرة بها فرص ومخاطر، وأنه دائماً كان يحب أن يعمل شيئاً جديداً مبتكراً.
وانت، إيش طموحك؟
#ضيف_الصف
#ماجد_الحقيل_ضيف_الصف
#MBC1
#MBC_معاكم_بالبيت pic.twitter.com/6C6KM72Zx4
— MBC1 (@mbc1) March 21, 2020
#ماجد_الحقيل_ضيف_الصف يقبل تحدّي الطلّاب في #ضيف_الصف على #MBC1#MBC_معاكم_بالبيت pic.twitter.com/wJMKZ1WT5U
— MBC1 (@mbc1) March 21, 2020
#ماجد_الحقيل_ضيف_الصف كنت أحلم أصير… #ضيف_الصف على #MBC1#MBC_معاكم_بالبيت pic.twitter.com/BP4iDSLxeQ
— MBC1 (@mbc1) March 21, 2020