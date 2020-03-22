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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الإسكان يعود للمدرسة ويوضح للطلاب كيف يُبنى منزل في يومين.. وحلمه أن يصير سائق تاكسي
22/03/2020   7:17 ص

بالفيديو.. وزير الإسكان يعود للمدرسة ويوضح للطلاب كيف يُبنى منزل في يومين.. وحلمه أن يصير سائق تاكسي

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استضاف برنامج “ضيف الصف” على “mbc”، وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل؛ حيث قضى وقتاً مع الطلاب داخل الصف الدراسي، وأجاب عن أسئلتهم وتحاور معهم حول موضوعات تتعلق بعمله.

ورد الوزير على سؤال حول بناء منزل في يومين فقط بأن المدة العادية لبناء المنزل تستغرق من 3 إلى 6 شهور، إلا أن تقنية البناء الحديثة قلّصت المدة، وإننا كسعوديين نريد أن نكون أسرع من الآخرين، كما حدث في الصين التي بنت مستشفى في 7 أيام، ولذا هنا ممكن نبني في يومين و3 أيام.

وسأله طالب عن حلمه وهو صغير ماذا كان يريد أن يكون، فقال “كل شيء حلمت أني أصير سائق تاكسي، بائعاً، وكل الشخصيات في أفلام الكرتون، أراد أن يكون مثلها، حتى غراندايزر وكابتن ماجد، على اسمه، وكلما كبر تغير حلمه. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الطلاب حاليًا محظوظون والتعليم في المملكة متطور، مؤكداً أن أهم شيء أن يكون هناك حلم لا يتوقف، وأن أي مغامرة بها فرص ومخاطر، وأنه دائماً كان يحب أن يعمل شيئاً جديداً مبتكراً.

بالفيديو.. وزير الإسكان يعود للمدرسة ويوضح للطلاب كيف يُبنى منزل في يومين.. وحلمه أن يصير سائق تاكسي

أخبار محلية
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