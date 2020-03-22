“عزام الدخيل” يعلق على اتصال وزير الصحة عليه للتأكد من التزامه بالحجر الصحي

قال عزام الدخيل، وزير التعليم الأسبق، إن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، رغم مشاغله هو والعاملين في وزارة الصحة، فاجأه باتصال ليتأكد أنه ملازم البيت في الحجر المنزلي.
وأضاف أنه رد عليه بسؤاله ألا يكفي اتصالات المختصين بالوزارة، فقال له “بلى ولكن ليطمئن قلبي”، طالباً من المتابعين بأن يشكروا الوزير وفريقه وأن يشهدوا أنه ملتزم بالحجر المنزلي.
يذكر أن “الدخيل” دخل في فترة حجر منزلي لمدة 14 يوماً طبقاً لتعليمات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وذلك عقب عودته إلى المملكة من الخارج. وفق “أخبار 24”.