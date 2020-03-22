أبرزها السماح بالتوقف لمدة عام.. “الحج والعمرة” تقر تسهيلات جديدة لدعم شركات العمرة

أقرّت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من التسهيلات والإجراءات الجديدة لدعم شركات خدمة المعتمرين خلال فترة الإيقاف؛ بسبب فيروس “كورونا” الجديد.
وتضمّنت الإجراءات خفض قيمة الضمان المالي لشركات العمرة الفعالة والتي تخلو من أي تخلف أو مخالفة جوهرية إلى 250 ألف ريال وذلك لمدة 6 شهور قابلة للتمديد حسب تقييم الوزارة، والسماح للشركات بالاعتذار عن العمل لمدة عام.
وشملت الإجراءات تحفيز الاندماجات والاستحواذ والاستثمار في شركات العمرة، والسماح بتخفيض رأس المال لشركات العمرة في السجل التجاري إلى 500 ألف ريال، والسماح بالعمل بالحد الأدنى لأعداد الموظفين لكل شركة خلال فترة التعليق.
وجاء في التسهيلات أيضاً، تأجيل سداد المخالفات غير الجوهرية لمدة 6 أشهر، وخفض الحد الأدنى لفروع شركات العمرة إلى فرع واحد في مكة أو المدينة المنورة، مع إعداد ورش عمل وبرامج تأهيلية للشركات بشأن استراتيجيات التعافي من الأزمة، وإنشاء وحدة عيادات الأعمال لمساعدة الشركات في مراجعة آلياتها وخططها التشغيلية. وفق “أخبار 24”.
بدوره قدم وزير الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن، شكره لشركات خدمات المعتمرين وجميع العاملين فيها على التعاون مع الوزارة في عودة حوالي نصف مليون معتمر إلى ديارهم بعد تأدية نسكهم.
تشكر وزارة الحج والعمرة شركات خدمات المعتمرين وجميع العاملين فيها على ما قاموا به من جهود بالتعاون مع الوزارة أسهمت في عودة حوالي نصف مليون معتمر إلى ديارهم بعد تأدية نسكهم.
ويسر الوزارة أن تدعم هذا القطاع الحيوي بمجموعة من التسهيلات والإجراءات في فترة إيقاف العمرة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/LqHtb2O89y
— محمد صالح بنتن (@benten441) March 21, 2020