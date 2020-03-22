نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح مدى إمكانية فرض حظر التجول للوقاية من “كورونا”
22/03/2020   7:14 ص

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح مدى إمكانية فرض حظر التجول للوقاية من “كورونا”

+ = -
1535

تحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن مدى إمكانية فرض حظر تجول خلال الفترة المقبلة؛ ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”.

وقال العبدالعالي خلال إجابته على سؤال عن مدى إمكانية اللجوء لحظر التجول، إن أي خطوات احترازية مهما كان مستواها ومستوى قوتها ما دامت بأنها تنظيمية وبالإمكان أن تجعل المجتمع في حالة حماية، فلا شك أن التقييمات المستمرة إذا دعت إلى ذلك فقد يتم اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.وفق “أخبار 24”.

وأضاف العبدالعالي، أن أول قوة يمكن أن يطبقها المواطن والمقيم هو قوته على ذاته ونفسه، وذلك في إطار دعوته إلى خفض التجمعات بكل أشكالها.

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح مدى إمكانية فرض حظر التجول للوقاية من “كورونا”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885093721.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.