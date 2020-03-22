بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح مدى إمكانية فرض حظر التجول للوقاية من “كورونا”

تحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن مدى إمكانية فرض حظر تجول خلال الفترة المقبلة؛ ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”.
وقال العبدالعالي خلال إجابته على سؤال عن مدى إمكانية اللجوء لحظر التجول، إن أي خطوات احترازية مهما كان مستواها ومستوى قوتها ما دامت بأنها تنظيمية وبالإمكان أن تجعل المجتمع في حالة حماية، فلا شك أن التقييمات المستمرة إذا دعت إلى ذلك فقد يتم اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.وفق “أخبار 24”.
وأضاف العبدالعالي، أن أول قوة يمكن أن يطبقها المواطن والمقيم هو قوته على ذاته ونفسه، وذلك في إطار دعوته إلى خفض التجمعات بكل أشكالها.
فيديو | متحدث الصحة: في حال استدعى الأمر إلى فرض #حظر_التجول قد يتم اتخاذه من الجهات المعنية لحماية مجتمعنا #الإخبارية #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/8YGaWEtd0t
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2020