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أخبار محلية > بالفيديو.. “التعليم” تضع مرافقها ومستشفياتها تحت تصرف “الصحة” لمواجهة “كورونا”
22/03/2020   7:15 ص

بالفيديو.. “التعليم” تضع مرافقها ومستشفياتها تحت تصرف “الصحة” لمواجهة “كورونا”

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وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتوفير وتجهيز عدد من المباني ببعض الجامعات؛ لتكون تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها في عزل المصابين بـ”كورونا” الجديد والمشتبه بهم.

كما وجه وزير التعليم، جميع المؤسسات التعليمية في إدارات التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوضع إمكاناتها البشرية والفنية كافة أمام اللجنة المعنية بمواجهة فيروس “كورونا”.

وتضمن التوجيه التنسيق مع وزارة الصحة للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية الجامعية من طواقم طبية وتمريضية ومنشآت صحية وتعليمية في عدد من مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “التعليم” تضع مرافقها ومستشفياتها تحت تصرف “الصحة” لمواجهة “كورونا”

أخبار محلية
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