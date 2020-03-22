بالفيديو.. “التعليم” تضع مرافقها ومستشفياتها تحت تصرف “الصحة” لمواجهة “كورونا”

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتوفير وتجهيز عدد من المباني ببعض الجامعات؛ لتكون تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها في عزل المصابين بـ”كورونا” الجديد والمشتبه بهم.
كما وجه وزير التعليم، جميع المؤسسات التعليمية في إدارات التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوضع إمكاناتها البشرية والفنية كافة أمام اللجنة المعنية بمواجهة فيروس “كورونا”.
وتضمن التوجيه التنسيق مع وزارة الصحة للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية الجامعية من طواقم طبية وتمريضية ومنشآت صحية وتعليمية في عدد من مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
#وزارة_التعليم والجامعات؛ ممثلة بمستشفياتها وكلياتها ومراكزها الطبية والبحثية وإسكاناتها في الجامعات والتعليم العام؛ تساند جهود وزارة الصحة والجهات الأخرى للتصدي لفيروس #كورونا، بما يعزز من تكامل الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم.
#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/ofqoQbQw1b
— وزارة التعليم – جامعي (@mohe_sa) March 21, 2020