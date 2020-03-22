وجّه رجل أمن نصيحة لشبان خرجوا في رحلة برية متجاهلين التحذيرات المتكررة بالبقاء في المنزل، داعياً إياهم إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة بشأن “كورونا”.
وأظهر مقطع فيديو رجل الأمن وهو يتحدث للشبان، مشيراً إلى أنهم يجب أن يكونوا قدوة لمن يحيطون بهم ويلتزمون بالتعليمات حتى لا يتعرضوا للإصابة بالفيروس ولا يصيبون غيرهم به.
وشدد على ضرورة الالتزام بالبقاء في البيوت 14 يوماً لمنع انتقال العدوى في حالة الإصابة بفيروس “كورونا”، مذكراً إياهم بأن التعليمات التي وصلت لحد إغلاق المساجد والحرمين الشريفين هي من أجل سلامة جميع أفراد المجتمع والحرص على عدم تواجدهم في تجمعات.
وفق “أخبار 24”.