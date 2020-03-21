“الداخلية” توجه رسالة للمواطنين والمقيمين: بتعاونكم سنعبر المرحلة بأمن وأمان

حثت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقالت الوزارة، في فيديو توعوي اليوم (السبت)، “إن العالم أصبح صفاً واحداً لمواجهة تداعيات (كورونا)، وسعينا منذ اللحظة الأولى لرفع الجاهزية، لينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان الذي أعتاد عليه”.
وأضافت أن الوزارة تعمل بالتكاتف مع باقي الجهات المعنية لحماية الأرواح والممتلكات بمساعدة المواطنين والمقيمين، عبر الامتثال الفوري لما يصدر من قرارات لعبور الأزمة بسلام. وفق “أخبار 24”.
بتعاونكم .. سنعبر المرحلة بـ (أمن وأمان) 🇸🇦#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/X09yYw5bcy
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) ٢١ مارس ٢٠٢٠