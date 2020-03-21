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أخبار محلية > “الوطني للطب البديل” يحذر من مستغلي أزمة “كورونا” في تسويق علاجات شعبية غير مرخصة
21/03/2020   9:46 م

“الوطني للطب البديل” يحذر من مستغلي أزمة “كورونا” في تسويق علاجات شعبية غير مرخصة

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أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ياسر الأحمري، أهمية عدم الانسياق خلف مدّعي العلاج لفيروس كورونا بالوسائل الشعبية غير المستندة على دراسات علمية موثوقة.

وحذّر الأحمري من مستغلي الأزمة في تسويق منتجاتهم غير المرخصة من جهات حكومية، مؤكداً على أهمية اتباع توجيهات وإرشادات وزارة الصحة في رفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع والحصول على المعلومات الوقائية من مصادرها الصحيحة.

وأوضح أن المركز يعمل على حصر الإشاعات المتداولة من قبل مدعي العلاج بالطب البديل والتكميلي غير المرخصين الذين يسوقون لأنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيهام الناس واستغلالهم، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم حرصًا على سلامة المجتمع.وفق “أخبار 24”.

“الوطني للطب البديل” يحذر من مستغلي أزمة “كورونا” في تسويق علاجات شعبية غير مرخصة

أخبار محلية
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