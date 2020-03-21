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أخبار محلية > الخنيزي: لدينا معلومات عن مكان نسيم حبتور.. وحاضنته تحولت إلى خاطفة بعد انتهاء مهلة الـ7 أيام
21/03/2020   9:44 م

الخنيزي: لدينا معلومات عن مكان نسيم حبتور.. وحاضنته تحولت إلى خاطفة بعد انتهاء مهلة الـ7 أيام

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كشف علي الخنيزي، والد الشاب موسى العائد لأسرته بعد 20 عاماً من اختطافه من مستشفى الدمام، عن توافر معلومات عن مكان المختطف نسيم حبتور، مؤكداً أن حاضنته تحولت إلى خاطفة.

وقال الخنيزي، في مداخلة على قناة الإخبارية اليوم (السبت)، إن الحاضنة لم تفصح عن مكانها أو عن مكان نسيم، ولم تتجاوب حتى الآن مع المهلة المحددة بـ7 أيام للكشف عنه، وهي تحولت الآن من حاضنة إلى خاطفة.

وأضاف: “وصلتنا معلومات أن هناك شخصاً في منزل معين ربما يكون هو نسيم، والآن نستقبل معلومات تخصه، وخلال الأسبوع القادم سيكون هناك خير بعد فرز هذه المعلومات”. وفق “أخبار 24”.

وكان والد الخنيزي أعلن مكافأة مليون ريال لمن يساهم أو يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إلى المخطوف نسيم الحبتور، كما أعلن محامي نسيم حبتور منح مهلة للحاضنة 7 أيام لإعادته لأسرته أو اللجوء للقضاء.

الخنيزي: لدينا معلومات عن مكان نسيم حبتور.. وحاضنته تحولت إلى خاطفة بعد انتهاء مهلة الـ7 أيام

أخبار محلية
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