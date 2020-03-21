مرتكبوها في قبضة رجال الأمن.. 5 جرائم وثقتها مقاطع فيديو خلال أسبوع

ألقت الجهات الأمنية في مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي القبض على عدد من المواطنين والمقيمين لتورطهم في حوادث وثقتها مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو مجمعا للجرائم التي ارتكبها المتورطون فيها، أبرزها مقطع لمواطنين تظاهروا بشرب محلول لمادة تنظيف عالية التركيز دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء.
كما أُلقي القبض على مواطن ظهر في فيديو يقوم بالاعتداء على مواطنة في أحد المطاعم بمدينة جازان، وفي واقعة أخرى ألقي القبض على مراهقين قاموا بإلقاء الحجارة على سالكي طريق الحائر بالرياض، ما أدى إلى تضرر بعض المركبات. وفق “أخبار 24”.
وفي مكة المكرمة أطاحت شرطة العاصمة المقدسة بمقيم اعتدى على آخر من بني جلدته، حيث سدد طعنات له في طريق عام، ومواطن يعاني من اعتلالات نفسية قام بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات في محافظة جدة.
في قبضة رجال الأمن . pic.twitter.com/pgM23sux3k
— الأمن العام (@security_gov) ٢١ مارس ٢٠٢٠