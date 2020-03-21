نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مرتكبوها في قبضة رجال الأمن.. 5 جرائم وثقتها مقاطع فيديو خلال أسبوع
21/03/2020   9:44 م

مرتكبوها في قبضة رجال الأمن.. 5 جرائم وثقتها مقاطع فيديو خلال أسبوع

+ = -
1574

ألقت الجهات الأمنية في مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي القبض على عدد من المواطنين والمقيمين لتورطهم في حوادث وثقتها مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو مجمعا للجرائم التي ارتكبها المتورطون فيها، أبرزها مقطع لمواطنين تظاهروا بشرب محلول لمادة تنظيف عالية التركيز دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء.

كما أُلقي القبض على مواطن ظهر في فيديو يقوم بالاعتداء على مواطنة في أحد المطاعم بمدينة جازان، وفي واقعة أخرى ألقي القبض على مراهقين قاموا بإلقاء الحجارة على سالكي طريق الحائر بالرياض، ما أدى إلى تضرر بعض المركبات. وفق “أخبار 24”.

وفي مكة المكرمة أطاحت شرطة العاصمة المقدسة بمقيم اعتدى على آخر من بني جلدته، حيث سدد طعنات له في طريق عام، ومواطن يعاني من اعتلالات نفسية قام بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات في محافظة جدة.

مرتكبوها في قبضة رجال الأمن.. 5 جرائم وثقتها مقاطع فيديو خلال أسبوع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885093691.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.