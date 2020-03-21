“الصحة” تكشف عدد الأطفال المصابين بكورونا ومتوسط أعمار جميع الحالات

كشف متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن متوسط أعمار الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 43 عاما، فيما بلغ عدد الأطفال المصابين 14 طفلا، كما أن ثلثي الحالات لسعوديين والثلث لغير سعوديين.
وعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم السبت اجتماعها، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفايروس، مؤكدة على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا كونفيد 19 إلى 392 حالة، بعد تسجيل 48 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفايروس 8 حالات.