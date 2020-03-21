“ترامب” يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس “كورونا”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة نيويورك منطقة كوارث؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في الولاية.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم (السبت) للكشف عن آخر مستجدات مواجهة الفيروس، إن الإدارة الفيدرالية للأغذية والأدوية تعمل على توفير الكمامات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.
وكان حاكم نيويورك أندرو كومو أعلن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الى أكثر من 10 آلاف حالة، متوقعاً أن ينتشر خلال الفترة القادمة بكثرة. وفق “أخبار 24”.
ووجّه المواطنين في الولاية بالبقاء في المنازل، وتعليق العمل في كافة الوظائف “غير الضرورية”، كما فرض غرامات مدنية وإغلاقا إلزاميا لكافة الشركات التي لا تلتزم بالتعليمات.