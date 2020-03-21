نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “ترامب” يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس “كورونا”
21/03/2020   9:42 م

“ترامب” يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس “كورونا”

+ = -
1184

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة نيويورك منطقة كوارث؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في الولاية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم (السبت) للكشف عن آخر مستجدات مواجهة الفيروس، إن الإدارة الفيدرالية للأغذية والأدوية تعمل على توفير الكمامات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وكان حاكم نيويورك أندرو كومو أعلن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الى أكثر من 10 آلاف حالة، متوقعاً أن ينتشر خلال الفترة القادمة بكثرة. وفق “أخبار 24”.

ووجّه المواطنين في الولاية بالبقاء في المنازل، وتعليق العمل في كافة الوظائف “غير الضرورية”، كما فرض غرامات مدنية وإغلاقا إلزاميا لكافة الشركات التي لا تلتزم بالتعليمات.

“ترامب” يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس “كورونا”

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885093680.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.