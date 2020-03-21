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أخبار محلية > “الدفاع” تنشر مستشفيات متنقله لفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسة
21/03/2020   9:41 م

“الدفاع” تنشر مستشفيات متنقله لفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسة

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بدأت الخدمات الطبية للقوات المسلحة في توزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة لمساندة الجهود الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه جرى تركيب مستشفى متنقل بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة؛ وذلك لأخذ الاحتياطات القصوى في إجراءات الكشف الأولي وفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسة.

وأبانت أنها رفعت جاهزية المنشآت الصحية بمنظومة المستشفيات المتنقلة التي تمتلك التجهيزات والمعدات المتطورة والطواقم الطبية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات. وفق “أخبار 24”.

“الدفاع” تنشر مستشفيات متنقله لفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسة

أخبار محلية
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