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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: دراسات استخدام علاج الملاريا لمصابي كورونا محدودة.. وهذه الحالات قد نستخدمه معها
21/03/2020   6:18 م

متحدث “الصحة”: دراسات استخدام علاج الملاريا لمصابي كورونا محدودة.. وهذه الحالات قد نستخدمه معها

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علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على موضوع استخدام علاج الملاريا وغيره من المضادات التي تستخدم للعلاج من الميكروبات، بأن كل ما نُشر عن ذلك مبني على دراسات محدودة.

وأوضح أنه لكي نقول إن علاجا ناجحا 100% فإن ذلك قد يستغرق 50 سنة، والدراسات عن تلك العلاجات محدودة لكنها مبشرة، وهي تتعلق بحالات حرجة، وهذه الحالات هي التي تستخدم معها مثل تلك العلاجات وفق البروتوكولات المعتمدة والممارسات الصحية.

وأضاف أن الدواء موجود بالفعل والبروتوكولات الخاصة به موجودة وتُحدث لدى وزارة الصحة لاستخدام هذه الأدوية وغيرها من الأدوية التي أثبتت أن لها آثارا إيجابية على مستوى العالم. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم (السبت) عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 5 ممارسين صحيين وإداريين، وأصبح إجمالي الحالات في المملكة 392 حالة.

 

متحدث “الصحة”: دراسات استخدام علاج الملاريا لمصابي كورونا محدودة.. وهذه الحالات قد نستخدمه معها

أخبار محلية
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