متحدث “الصحة”: دراسات استخدام علاج الملاريا لمصابي كورونا محدودة.. وهذه الحالات قد نستخدمه معها

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على موضوع استخدام علاج الملاريا وغيره من المضادات التي تستخدم للعلاج من الميكروبات، بأن كل ما نُشر عن ذلك مبني على دراسات محدودة.
وأوضح أنه لكي نقول إن علاجا ناجحا 100% فإن ذلك قد يستغرق 50 سنة، والدراسات عن تلك العلاجات محدودة لكنها مبشرة، وهي تتعلق بحالات حرجة، وهذه الحالات هي التي تستخدم معها مثل تلك العلاجات وفق البروتوكولات المعتمدة والممارسات الصحية.
وأضاف أن الدواء موجود بالفعل والبروتوكولات الخاصة به موجودة وتُحدث لدى وزارة الصحة لاستخدام هذه الأدوية وغيرها من الأدوية التي أثبتت أن لها آثارا إيجابية على مستوى العالم. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم (السبت) عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 5 ممارسين صحيين وإداريين، وأصبح إجمالي الحالات في المملكة 392 حالة.
#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الصحة : فيما يتعلق بالعلاج الذي يستخدم لعلاج الملاريا كلما نشر عنه هو مبني على دراسات محدودة، ولكن نتائجه مبشرة ولا يستخدم لكل الحالات، فقط في الحالات الحرجة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/Va2RxIVSb1
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢١ مارس ٢٠٢٠