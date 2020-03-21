متحدث الصحة: التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدًا وحتى التجمعات العائلية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات العائلية، داعياً إلى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.
وأوضح العبدالعالي في مؤتمر صحفي اليوم (السبت) أن مُعظم الحالات التي سُجلت اليوم كانت لمخالطين في مناسبات اجتماعية أو لقاءات عائلية أو مقرات للتعزية.
وأضاف أن التجمعات بكافة صورها بيئة خصبة لانتشار العدوى وخطرة جداً، وهذا ما أظهرته نسبة الحالات المصابة التي كانت جميعها في مناسبات اجتماعية.
#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الصحة: التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدًا.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/kvHzyXFIOa
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢١ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.