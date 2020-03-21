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أخبار محلية > بعد أن وبخته على قيد الحياة.. السلطات الصينية تعتذر لعائلة ‏أول طبيب حذر من “كورونا”‏
21/03/2020   6:12 م

بعد أن وبخته على قيد الحياة.. السلطات الصينية تعتذر لعائلة ‏أول طبيب حذر من “كورونا”‏

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أعلنت السلطات الصينية، أمس الجمعة، اعتذارها لعائلة ‏الطبيب الصيني الراحل، لي وينليانغ، الذي تم توبيخه واتهامه ‏بنشر معلومات كاذبة بشأن انتشار فيروس خطير (كورونا) في ‏ووهان الصينية‎.‎

وكشف المجلس التأديبي للحزب الشيوعي الصيني، أنه تم تقديم ‏اعتذار رسمي لعائلة لي، وسحب بيان التوبيخ والاعتقال ضده. ‏

وأوضح المجلس أنه تم إصدار عقوبات تأديبية لضابطي شرطة ‏كانا يشرفا على عملية التحقيق، لافتًا إلى أن الشرطة أساءت ‏التعامل مع القضية، ولم تتبع الإجراءات السليمة وخالفت القانون‎ . وفق “أخبار 24”.‎

وكانت الشرطة الصينية قد استدعت طبيب العيون، لي وينليانغ، ‏البالغ من العمر 34 عاماً، واتهمته بنشر معلومات كاذبة عن ‏الفيروس، عقب تحذيره لزملائه ‏من تفشي فيروس خطير في 30 ديسمبر 2019.‏

وتوفي لي وينليانغ في 6 فبراير الماضي جرّاء إصابته بفيروس ‏كورونا الجديد، الذي انتقل إليه بينما كان يعالج المرضى في المستشفى ‏المركزي بمدينة ووهان الصينية‎.‎

بعد أن وبخته على قيد الحياة.. السلطات الصينية تعتذر لعائلة ‏أول طبيب حذر من “كورونا”‏

أخبار محلية
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