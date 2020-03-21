“هدف”: استمرار برنامج “تمهير” مع إلزام المنشآت والأفراد بتعليمات مكافحة “كورونا”

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، استمرار العمل ببرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، مع تقيد المنشآت والأفراد بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة في إطار جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19) الجديد.
وشدد “هدف”، على إلزامية تطبيق آليات العمل عن بعد في المنشآت المنضوية في برنامج تمهير، ويشمل ذلك استخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية، ومراعاة دليل العمل عن بعد الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحددت آلية البرنامج مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهرياً، تُودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج على شهادة خبرة مقدمة من “هدف”.
ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل المتقدم بأي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج. وفق “أخبار 24”.
وتتراوح مدة التدريب في برنامج “تمهير” بين (3 – 6) أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.