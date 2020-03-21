أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، “تشن وي تشين”، تنفيذه التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بالتزامه البقاء داخل منزله بالرياض.
ونشر السفير “تشين” عدداً من الصور على حسابه بموقع “تويتر”، ظهر خلالها وهو يمارس بعضاً من هواياته داخل المنزل، مثل القراءة، والرياضة، والاستمتاع بشرب القهوة.
وقال في تغريدة مع الصور: “تلبية لدعوة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي.. أجلس في البيت وأقرأ الرواية السعودية “ثمن التضحية”، وأقوم بالرياضة، وأجرب الطبخ، وأشرب القهوة.. ولا تنس أن تغسل يديك باستمرار”.
وفق “أخبار 24”.