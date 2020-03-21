بالصور.. “أمانة الرياض” تُلزم محلات بيع الغاز بتنظيف الأسطوانات

ألزمت أمانة منطقة الرياض، محلات بيع الغاز بتنظيف الأسطوانات، في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، متوعدةً المخالفين بالإغلاق الفوري.
وأشارت الأمانة إلى أنها أغلقت 68 محلاً ومركزين تجاريين وحراجا واحدا، خالفوا قرار الإغلاق الاحترازي.
وأوضحت أنها طبقت عليهم العقوبات بحدها الأعلى، وتمت إحالة المُلاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار فيروس #كورونا المستجد.. #أمانة_منطقة_الرياض: إلزام محلات بيع الغاز بتنظيف العبوات.. والإغلاق الفوري ينتظر المخالفين.. pic.twitter.com/BI7ZIUCaNh
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 21, 2020
وفق “أخبار 24”.