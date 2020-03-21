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أخبار محلية > بالصور.. “أمانة الرياض” تُلزم محلات بيع الغاز بتنظيف الأسطوانات
21/03/2020   6:07 م

بالصور.. “أمانة الرياض” تُلزم محلات بيع الغاز بتنظيف الأسطوانات

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ألزمت أمانة منطقة الرياض، محلات بيع الغاز بتنظيف الأسطوانات، في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار فيروس ‏كورونا المستجد، متوعدةً المخالفين بالإغلاق الفوري.‏

وأشارت الأمانة إلى أنها أغلقت 68 محلاً ومركزين تجاريين ‏وحراجا واحدا، خالفوا قرار الإغلاق الاحترازي.

وأوضحت أنها طبقت عليهم العقوبات بحدها الأعلى، وتمت إحالة ‏المُلاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات ‏اللازمة بحقهم.‏

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “أمانة الرياض” تُلزم محلات بيع الغاز بتنظيف الأسطوانات

أخبار محلية
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