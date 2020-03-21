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أخبار محلية > صحيفة أمريكية: النبي محمد ﷺ أول من أوصى بالحجر الصحي والنظافة عند انتشار الأوبئة
21/03/2020   1:08 م

صحيفة أمريكية: النبي محمد ﷺ أول من أوصى بالحجر الصحي والنظافة عند انتشار الأوبئة

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2003

ذكر تقرير نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية، أن النبي محمد ﷺ هو أول من اقترح “الحجر الصحي”، والنظافة الشخصية عند انتشار الأوبئة.
وحمل التقرير الذي كتبه طبيب يدعى “كريغ كونسيدين”؛ عنوان “هل يمكن لقوة الصلاة وحدها وقف الجائحة؟ حتى النبي محمد كان له رأي آخر”.

وقال الكاتب في التقرير إن الأطباء وخبراء المناعة يؤكدون أن النظافة الشخصية، والحجر الصحي يعدان أنجع الوسائل للقضاء على فيروس “كورونا” المستجد، مضيفاً وفقاً لموقع “سي ان ان بالعربي” أن النبي ﷺ أوصى بالنظافة الشخصية والحجر الصحي خلال انتشار الأوبئة قبل 1400 عام. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن النبي قال أنه إذا ما سمعتم بانتشار الطاعون بأرض ما لا تدخلوها، أما إذا انتشر الطاعون في مكان خلال تواجدك فيه فلا تغادر هذا المكان.. وأن المصابين بأمراض معدية يجب إبقاؤهم بعيداً عن الأصحاء، إضافة إلى العديد من الأحاديث التي تتحدث عن النظافة.

صحيفة أمريكية: النبي محمد ﷺ أول من أوصى بالحجر الصحي والنظافة عند انتشار الأوبئة

أخبار محلية
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