هيئة النقل: إجراءات احترازية لنقل الركاب بين جازان وجزيرة فرسان

صدرت الهيئة العامة للنقل قرارًا بوضع ضوابط جديدة، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تتعلق بتسيير عبَّارات الركاب وعمل سفن البضائع بين جازان وجزيرة فرسان، اعتبارًا من اليوم (السبت) ولمدة 14 يومًا.
وأكد القرار استمرار تسيير عبارات الركاب بين جازان وجزيرة فرسان، مع تقليص عدد الركاب إلى 100 راكب في الرحلة الواحدة، مع مراعاة وضع الأولوية لاحتياجات الموظفين وسكان الجزيرة، مشددًا على منع اصطحاب الأطفال، وكذلك نقل الركاب لأغراض سياحية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى استمرار عمل سفن البضائع وفق برامجها المعتادة، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.