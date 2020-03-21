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21/03/2020   1:08 م

هيئة النقل: إجراءات احترازية لنقل الركاب بين جازان وجزيرة فرسان

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صدرت الهيئة العامة للنقل قرارًا بوضع ضوابط جديدة، في إطار ‏الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تتعلق بتسيير عبَّارات الركاب وعمل سفن البضائع بين ‏جازان وجزيرة فرسان، اعتبارًا من اليوم (السبت) ولمدة 14 يومًا.‏

وأكد القرار استمرار تسيير عبارات الركاب بين جازان وجزيرة ‏فرسان، مع تقليص عدد الركاب إلى 100 راكب في الرحلة ‏الواحدة، مع مراعاة وضع الأولوية لاحتياجات الموظفين وسكان الجزيرة، مشددًا على ‏منع اصطحاب الأطفال، وكذلك نقل الركاب لأغراض سياحية.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى استمرار عمل سفن البضائع وفق برامجها المعتادة، ‏مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

هيئة النقل: إجراءات احترازية لنقل الركاب بين جازان وجزيرة فرسان

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