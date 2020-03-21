انطلق صباح اليوم (السبت) صوت صافرات الإنذار بالمدن الأردنية، إيذاناً ببدء سريان قرار حظر التجول داخل المدن ووقف التنقل بين المدن، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
وبدا في مقاطع فيديو متداولة صوت صافرات الإنذار يغطي أجواء العاصمة عمّان، فيما ظهرت شوارع المدينة خالية من المارة والمركبات.
وكان المتحدث باسم الحكومة الأردنية أوضح أن مَن يخالف قرار الحظر سيكون عرضة للسجن لمدة تصل إلى عام، لافتاً إلى أن سيتم تحديد ساعات يُسمح خلالها للمواطنين بالخروج لقضاء حوائجهم.
وفق “أخبار 24”.