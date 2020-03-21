بالفيديو.. موظفو “التجارة” يستقبلون بلاغات المستهلكين من منازلهم

يباشر موظفو مركز بلاغات المستهلك التابع لوزارة التجارة، مهام عملهم عن بعد، حيث يقومون باستقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين والرد عليها من منازلهم.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر عدداً من موظفي المركز يزاولون مهام عملهم من المنزل، ومن بينهم أحد الموظفين يباشر عمله أثناء وجوده في الحجر المنزلي نتيجة قدومه من دولة موبوءة بفيروس “كورونا”.
وقالت الوزارة إنها هدفت من إتاحة العمل عن بعد لضمان سلامة الموظفين من الإصابة بالفيروس وذلك ببقائهم في منازلهم، والعمل على مساندة فرق المراقبة والتفتيش الميدانية.
اليوم، موظفو مركز بلاغات المستهلك، يقومون بمهام عملهم في خدمتكم باستقبال البلاغات عن بُعد في منزلهم لضمان سلامتهم ومساندة المراقبين.#نبيك_طيب#كلنا_مسؤول 🇸🇦 pic.twitter.com/rHpMWDHFYW
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 20, 2020
وفق “أخبار 24”.