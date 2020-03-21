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اخبار رياضية > شاهد.. عبدالله المالكي : أصدق أي شيء إلا أن عدنان جستنيه ممكن يفرح مع الأهلي !
21/03/2020   1:05 م

شاهد.. عبدالله المالكي : أصدق أي شيء إلا أن عدنان جستنيه ممكن يفرح مع الأهلي !

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قال الناقد الرياضي عبدالله المالكي أنه يصدق أي شيء إلا أن زميله عدنان جستنيه يفرح مع النادي الأهلي، حيث جاء هذا الرد بسبب ما كتبه جستنيه لحساب النادي الأهلي بعدما احتفل بمرور 83 عامًا على تأسيس النادي.

وخلال ظهور المالكي ببرنامج سوالف رياضية قال عن جستنيه : أنا أصدق أي شيء إلا أن عدنان جستنيه ممكن يفرح مع الأهلي، إن عدنان يفرح مع الأهلي لا أصدقها أبدًا.

وكان حساب الأهلي احتفل بمرور 83 عامًا على تأسيس النادي وكتب : كل عام وأهلينا بخير قلب أخضر الأهلي_83عام. وفق “المرصد”.

وأعاد جستنيه التغريدة وعلق قائلًا : نفسي اعرف ايش المناسبة في هذا التوقيت بالذات ،لأتمكن من مشاركة أحد عمالقة الأندية السعودية الفرحة بهذه المناسبة وتهنئة جمهوره؟.

شاهد.. عبدالله المالكي : أصدق أي شيء إلا أن عدنان جستنيه ممكن يفرح مع الأهلي !

اخبار رياضية
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