بالفيديو.. أصغر سعودي في الحجر الصحي.. قادم من أوروبا

روى والد الرضيع عبدالعزيز الشمري، والذي يبلغ عمره 6 أشهر فقط، كيف يتعامل مع ابنه، وذلك أثناء مكوثه معه ومع زوجته في الحجر الصحي الاحترازي في الرياض، حتى موعد ظهور نتيجة الفحص الطبي لكورونا.
وأوضح أنه يدرس في دولة التشيك ويرافقه زوجته وابنه الرضيع عبدالعزيز، وأنه في رحلة العودة حجز رحلة طيران من براغ إلى دبي ومنها إلى الرياض؛ حيث وُضعوا في الحجر الصحي عند الوصول للرياض مباشرة.
وأضاف أنهم في البداية كانوا يشعرون بالقلق من الوضع، لكن وزارة الصحة ساعدتهم وأفهمتهم كيفية التعامل مع الرضيع في هذا العمر، وأنه أُخذت منهم بالفعل عينة وبانتظار النتيجة. وفق “أخبار 24”.
وأشار الوالد إلى أنه كانت هناك معاناة مع الرضيع في البداية فيما يتعلق بقبوله لبس الكمامة، وأنه كان يصرخ منها، إلا أنه تعود عليها الآن خاصة أنهم لا يلبسونها إلا إذا دخل عليهم أحد.
أصغر سعودي في الحجر الصحي “الاحترازي” في #الرياض.
عبدالعزيز الشمري عمره 6 أشهر .. والده يصف الوضع لـ #العربية
عبر:@hayatghamdi pic.twitter.com/iFB0N2rH0N
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 20, 2020
أحمد الشمري -أحد المبتعثين للخارج-: في الحجر الصحي في الفندق خدمة خمس نجوم والأكل والشرب على مدار الساعة وكلها على حساب #وزارة_الصحة، “الحمدلله إني سعودي”. 🇸🇦#كلنا_مسؤول. pic.twitter.com/JUeFu5FmPO
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 20, 2020