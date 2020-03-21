‏”التويجري”: 13 فندقًا بالرياض فئة 7 نجوم تحولت إلى محاجر صحية

أكد رئيس مركز القيادة والتحكم في منطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، أنه يتم استقبال العائدين من خارج المملكة في محاجر صحية، داخل 13 فندقًا بالرياض، فئة 7، و5 نجوم.
وأوضح وفقًا لـ”الشرق الأوسط”، أن الشؤون الصحية بالرياض هي مَن يدير الأمور، بتوفير عيادات وكوادر طبية على مدار الساعة، لافتًا إلى وجود فنادق تحت الطلب في حال تزايد الرحلات القادمة من الخارج، إذ يتم إجلاء مواطنين سعوديين من مناطق موبوءة، ويتم استيعابهم في هذه المحاجر لمدة 14 يوما.
وأشار إلى أن المركز في حال انعقاد يومي، لرصد جميع الحالات التي تكون إيجابية بفيروس كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها، المتمثلة في المستشفيات، مع تتبع المخالطين للحالات المصابة وتقصّيهم بشكل دوري ومنتظم ومتابعتهم بشكل مستمر.