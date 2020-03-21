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أخبار محلية > ‏”التويجري”: 13 فندقًا بالرياض فئة 7 نجوم تحولت إلى محاجر صحية
21/03/2020   10:17 ص

‏”التويجري”: 13 فندقًا بالرياض فئة 7 نجوم تحولت إلى محاجر صحية

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أكد رئيس مركز القيادة والتحكم في منطقة الرياض، الدكتور محمد ‏التويجري، أنه يتم استقبال العائدين من خارج المملكة في محاجر صحية، ‏داخل 13 فندقًا بالرياض، فئة 7، و5 نجوم.‏

وأوضح وفقًا لـ”الشرق الأوسط”، أن الشؤون الصحية بالرياض هي مَن يدير ‏الأمور، بتوفير عيادات وكوادر طبية على مدار الساعة، لافتًا إلى وجود ‏فنادق تحت الطلب في حال تزايد الرحلات القادمة من الخارج، إذ ‏يتم إجلاء مواطنين سعوديين من مناطق موبوءة، ويتم استيعابهم في هذه ‏المحاجر لمدة 14 يوما‎.

وأشار إلى أن المركز في حال انعقاد يومي، لرصد جميع الحالات التي ‏تكون إيجابية بفيروس كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها، المتمثلة في المستشفيات، مع تتبع المخالطين للحالات المصابة ‏وتقصّيهم بشكل دوري ومنتظم ومتابعتهم بشكل مستمر.‏‎

‏”التويجري”: 13 فندقًا بالرياض فئة 7 نجوم تحولت إلى محاجر صحية

أخبار محلية
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