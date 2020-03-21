بعد تعليق الطيران الدولي.. مواطن يناشد بنقل جثمان والدته إلى المملكة بعد وفاتها في أمريكا

ناشد مواطن، الجهات المعنية في المملكة، بنقل جثمان والدته، التي توفيت قبل ستة أيام في الولايات المتحدة، إلى المملكة، حتى يتسنى له دفنها بأسرع وقت.
وأوضح محمد الشمري، أن الأمر السامي صدر بالموافقة على نقل جثمان والدته إلى المملكة، وذلك بعد أن تُوفيت في مستشفى مايوكلينك في مدينة روشستر بولاية مينسوتا الأمريكية نتيجة مرض عضال.
وأضاف وفقاً لـ”سبق”، أن تعليق الطيران الدولي للمملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حال دون نقل جثمان والدته ودفنها بحائل.
وأبان الشمري أن جثمان والدته لا يزال في ثلاجة المستشفى حتى الآن، وذلك بسبب عدم تضمن الأمر السامي الموافقة على دخول رحلة الطيران، لافتا إلى أن تعليق الدخول للمملكة سيمنعهم من الوصول إلى الرياض ثم إلى حائل.