بدأ في السادسة من صباح اليوم (السبت) سريان قرار تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي بالمملكة لمدة 14 يوماً، والذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا”.
وبعد ساعة من بدء سريان القرار بدت سماء المملكة خالية من حركة الطيران إلّا من عدد قليل من الطائرات، وذلك وفقاً لصور مباشرة من موقع رادار الرحلات (flightradar24) المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية.
وكانت وزارة الداخلية، ذكرت أمس أنه انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يوماً، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص.
وفق “أخبار 24”.