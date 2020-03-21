تعرف على الحالات المُستثناة من قرار تعليق نشاط سيارات الأجرة

أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن قرار تعلیق نشاط سیارات الأجرة لمدة 14 يوماً تُستثنى منه السيارات المتعاقدة مع بعض القطاعات الحيوية، إلى جانب نشاط نقل الأفراد على السیارات الخاصة التي تعمل مع التطبیقات.
وبيّنت الهيئة أن القطاعات الحيوية تشمل الصحة والمنشآت الخدمية ومنشآت السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة والماء والاتصالات.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات جاءت منعاً لتجوال سيارات الأجرة، وتخفيفاً لحركة التنقل، وتقليص ساعات العمل الضرورية، وذلك في إطار الحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا.
بيان من #الهيئة_العامة_للنقل بشأن تعليق نشاط #الأجرة واستمرار نشاط #النقل عبر #تطبيقات_توجيه_المركبات، ابتداء من يوم غد السبت 21 مارس 2020 ولمدة 14 يومًا. pic.twitter.com/TfQpvKsBYT
— الهيئة العامة للنقل (@SaudiPTA) March 20, 2020
وفق “أخبار 24”.