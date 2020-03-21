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أخبار محلية > تعرف على الحالات المُستثناة من قرار تعليق نشاط سيارات الأجرة
21/03/2020   10:12 ص

تعرف على الحالات المُستثناة من قرار تعليق نشاط سيارات الأجرة

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أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن قرار تعلیق نشاط سیارات الأجرة لمدة 14 يوماً تُستثنى منه السيارات المتعاقدة مع بعض القطاعات الحيوية، إلى جانب نشاط نقل الأفراد على السیارات الخاصة التي تعمل مع التطبیقات.

وبيّنت الهيئة أن القطاعات الحيوية تشمل الصحة والمنشآت الخدمية ومنشآت السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة والماء والاتصالات.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات جاءت منعاً لتجوال سيارات الأجرة، وتخفيفاً لحركة التنقل، وتقليص ساعات العمل الضرورية، وذلك في إطار الحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا.

وفق “أخبار 24”.

تعرف على الحالات المُستثناة من قرار تعليق نشاط سيارات الأجرة

أخبار محلية
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